Napoli, controlli al ginocchio per Faouzi Ghoulam. Il comunicato (Di venerdì 14 maggio 2021) Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il Napoli, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato con piacere che l’esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo. FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021), accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il, attraverso una nota ufficiale, hacon piacere che l’esito del controllo alsinistro è positivo, il calciatore continuerà l’iter riabilitativo come da protocollo. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

viviromatv : L’uomo, con decreto di espulsione, aveva messo in piedi una filiera del falso. Nel quartiere di Torre Angela, gli a… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Controlli a tappeto nel Napoletano: 67enne arrestato per maltrattamenti in famiglia - mattinodinapoli : Controlli a tappeto nel Napoletano: 67enne arrestato per maltrattamenti in famiglia - NapoliToday : #Cronaca #Scampia Controlli delle forze dell'ordine nella zona nord di Napoli: elevate sanzioni per 60mila euro… - Ettore572 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Napoli, Alto impatto della #Polizia a Scampia e Miano - -