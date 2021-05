Motomondiale | Gp Germania confermato al Sachsenring fino al 2026

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Germania

Tiscali.it

L'edizione 2021, prevista il 20 giugno, si disputerà però a porte chiuse ROMA - Il Gran Premio difigurerà nel calendario delper altri cinque anni. Ufficiale l'accordo col circuito del Sachsenring, che ospiterà la prova tedesca almeno fino al 2026. L'iconico circuito ...Abbandonato il, Öncü ha cercato di ripartire dalla Supersport ma anche in ...17 anni e 123 giorni Loris Capirossi GP Ungheria 1990 125 17 anni e 151 giorni Alex Rins GP...Dorna Sports e ADAC hanno trovato l'accordo per prolungare il contratto tra le parti per altri 5 anni. Il Sachsenring continuerà a ospitare il GP di Germania del Motomondiale almeno sino al 2026.Giornata di grandi annunci per la Dorna in questo venerdì di prove libere a Le Mans. Dopo la notifica della cancellazione del Gran Premio della Finlandia, che lascerà il suo posto quest’anno al second ...