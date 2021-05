MotoGp, salta il Gp in Finlandia. Come cambia il calendario (Di venerdì 14 maggio 2021) Per il secondo anno di fila, la Finlandia deve rinunciare a ospitare la MotoGp. E' saltata infatti la tappa al KymiRing, dove si sarebbe dovuto correre il prossimo 11 luglio, ma dove comunque si ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Per il secondo anno di fila, ladeve rinunciare a ospitare la. E'ta infatti la tappa al KymiRing, dove si sarebbe dovuto correre il prossimo 11 luglio, ma dove comunque si ...

Per il secondo anno di fila, la Finlandia deve rinunciare a ospitare la MotoGp. E' saltata infatti la tappa al KymiRing, dove si sarebbe dovuto correre il prossimo 11 luglio, ma dove comunque si correrà dal prossimo anno fino al 2026, dato che la Dorna ha deciso di ...

MotoGp: Il Gp di Finlandia salta per il Covid, si correrà una seconda gara in Austria La Dorna ha cancellato il Gp previsto a luglio nel paese nordico per gli effetti della pandemia e le difficoltà negli spostamenti. L'8 agosto si disputerà il Gran Premio di ...

