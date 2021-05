MotoGP | risultati e classifica FP2 GP Francia | Valentino Rossi risale ed è 9° Morbidelli 5° | Bagnaia 12°

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di2021, quinta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. Il francese ha timbrato 1:31.747 in sella alla Ducati Pramac e ha preceduto di 95 millesimi il connazionale Fabio Quartararo, ritornato in auge dopo una mattinata difficile. Le Yamaha avevano faticato tantissimo sul bagnato nella FP1, con asfalto asciutto hanno invece risposto presente: Maverick Vinales è terzo a 0.389, Francoè quinto a 0.532 con la Petronas,ritrova fiducia ed è nono a 0.922. Jack Miller aveva primeggiato nel turno mattutino sotto la pioggia, ora è settimo con la Ducati tra la KTM di Miguel Oliveira e la Honda di Marc Marquez. Francesco, leader del Mondiale, è soltanto 12mo ...