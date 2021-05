MotoGP | risultati e classifica FP1 GP Francia | Miller sfreccia sul bagnato Bagnaia 7° | Morbidelli e Valentino Rossi faticano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Jackha stampato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di2021, quinta tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le Mans. L’alfiere della Ducati ha timbrato 1:38.007 durante un turno andato in scena sotto la pioggia e ha ribadito tutte le sue doti di uomo dell’acqua. L’australiano ha infatti rifilato 1.481 di distacco al francese Johann Zarco (Ducati Pramac) e addirittura 2.062 allo spagnolo Joan Mir (Campione del Mondo su Suzuki). A completare la top-5 ci sono le due Honda ufficiali di Pol Espargarò e Marc Marquez. Stupendo sesto posto di Lorenzo Savadori con l’Aprilia, tallonato da Francesco. Il leader del Mondiale occupa la settima posizione con la sua Ducati ufficiale, attardato di 2.249 dal compagno di squadra. Più lontani il portoghese Miguel Oliviera (KTM) e gli ...

Le prove libere 1 del Gran Premio di Francia 2021, caratterizzate da pioggia e dunque da asfalto bagnato. A Le Mans il primo segnale è mandato dai più quotati, di solito, in queste condizioni: Jack Miller ha fatto segnare il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2021 in programma sul circuito di Le Mans. La classifica della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia, quinta prova del campionato del mondo 2021 di MotoGP in programma sul circuito di Le Mans.