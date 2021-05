MotoGP, niente pubblico al Mugello. GP d’Italia a porte chiuse (Di venerdì 14 maggio 2021) Non ci potrà essere pubblico al Mugello, sede del GP d’Italia 2021. La tappa del Motomondiale, in programma nel weekend del 28-30 maggio sul circuito toscano, sarà a porte chiuse. Il Governo Italiano sta allentando man mano le misure restrittive riguardo alla presenza degli spettatori nei grandi eventi, ma per l’appuntamento motociclistico si è deciso di non aprire l’impianto ai tanti tifosi. A comunicarlo in una nota diffusa attraverso i social network è stata la stessa organizzazione dell’evento: “Dopo un confronto con le Istituzioni preposte alla sicurezza, l’Autodromo del Mugello rende noto che il Gran Premio d’Italia di MotoGP, in programma dal 28 al 30 maggio 2021, verrà disputato senza la presenza di spettatori sugli spalti. Verranno osservate ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Non ci potrà essereal, sede del GP2021. La tappa del Motomondiale, in programma nel weekend del 28-30 maggio sul circuito toscano, sarà a. Il Governo Italiano sta allentando man mano le misure restrittive riguardo alla presenza degli spettatori nei grandi eventi, ma per l’appuntamento motociclistico si è deciso di non aprire l’impianto ai tanti tifosi. A comunicarlo in una nota diffusa attraverso i social network è stata la stessa organizzazione dell’evento: “Dopo un confronto con le Istituzioni preposte alla sicurezza, l’Autodromo delrende noto che il Gran Premiodi, in programma dal 28 al 30 maggio 2021, verrà disputato senza la presenza di spettatori sugli spalti. Verranno osservate ...

