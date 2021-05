MotoGP | Morbidelli ammette | ' Nel 2022 moto ufficiale | ma non so quale'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Morbidelli

Franco parla del suo futuro: “Ho un accordo con Petronas che prevede per me una moto ufficiale per il 2022, ma non è specificata la Marca: stanno discutendo con la Casa giapponese”. Sulle prove: “Bene ...Yamaha del team Petronas in ripresa, anche il "Dottore" riesce a piazzarsi in top 10 sperando in un buon risultato anche nelle libere di sab ...