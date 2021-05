MotoGP, Marc Marquez in ripresa. E la Honda dà segnali di vita con Pol Espargarò (Di venerdì 14 maggio 2021) segnali incoraggianti da parte del Team Repsol Honda in questo venerdì di Le Mans, con entrambi i piloti virtualmente qualificati per il Q2 grazie ad un ritmo decisamente competitivo almeno per quanto riguarda il giro secco. La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia 2021 si è infatti conclusa con il 4° posto di Pol Espargarò e l’8° di Marc Marquez nella classifica combinata. Sicuramente un passo avanti rispetto a Portimao e Jerez de la Frontera, dove entrambi gli alfieri di HRC erano stati costretti a passare dal Q1 in qualifica. L’obiettivo non è ancora stato raggiunto ufficialmente, ma il meteo non promette nulla di buono per domattina sul circuito Bugatti, quindi la Honda si trova in ogni modo in una situazione abbastanza tranquilla in vista delle prove ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021)incoraggianti da parte del Team Repsolin questo venerdì di Le Mans, con entrambi i piloti virtualmente qualificati per il Q2 grazie ad un ritmo decisamente competitivo almeno per quanto riguarda il giro secco. La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia 2021 si è infatti conclusa con il 4° posto di Pole l’8° dinella classifica combinata. Sicuramente un passo avanti rispetto a Portimao e Jerez de la Frontera, dove entrambi gli alfieri di HRC erano stati costretti a passare dal Q1 in qualifica. L’obiettivo non è ancora stato raggiunto ufficialmente, ma il meteo non promette nulla di buono per domattina sul circuito Bugatti, quindi lasi trova in ogni modo in una situazione abbastanza tranquilla in vista delle prove ...

