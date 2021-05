MotoGP, Jorge Lorenzo contro Valentino Rossi: “Chiese la mia testa” (Di venerdì 14 maggio 2021) I rapporti restano, sempre, estremamente tesi. Due vecchi compagni di team, ai tempi della Yamaha, che non hanno (quasi) mai conosciuto un rapporto amichevole. Jorge Lorenzo contro Valentino Rossi in un nuovo round di questa rivalità. Ecco le parole del pilota spagnolo che ha accusato il “Dottore” di aver chiesto la sua testa. Jorge Lorenzo contro Valentino Rossi: “Yamaha non volle fare a meno di me…” Jorge Lorenzo ricorda quel fine settimana nella sua trasmissione “99 seconds” del suo canale YouTube: “Rossi mi ha tolto la pole per qualche centesimo. Era una gara vitale per entrambi, qualche pilota iniziava a negoziare per l’anno successivo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) I rapporti restano, sempre, estremamente tesi. Due vecchi compagni di team, ai tempi della Yamaha, che non hanno (quasi) mai conosciuto un rapporto amichevole.in un nuovo round di questa rivalità. Ecco le parole del pilota spagnolo che ha accusato il “Dottore” di aver chiesto la sua: “Yamaha non volle fare a meno di me…”ricorda quel fine settimana nella sua trasmissione “99 seconds” del suo canale YouTube: “mi ha tolto la pole per qualche centesimo. Era una gara vitale per entrambi, qualche pilota iniziava a negoziare per l’anno successivo. ...

