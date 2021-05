MotoGP, Jack Miller mago della pioggia nelle FP1 a Le Mans. Bagnaia solido sul bagnato (Di venerdì 14 maggio 2021) Il weekend del Gran Premio di Francia di MotoGP è cominciato con la prima sessione di prove libere, che hanno permesso ai piloti di saggiare le condizioni del Bugatti Circuit di Le Mans. L’incertezza del meteo, annunciata per l’intero fine settimana, si è manifestata istantaneamente. Non piove, ma il turno parte su pista bagnata, dunque tutti i piloti girano con gomme rain. Il tracciato si asciuga con il passare dei minuti, dunque i tempi migliorano progressivamente. Una decina di minuti dal termine, Jack Miller e Alex Marquez sono i primi ad azzardare le slick. L’australiano riesce a realizzare il miglior tempo proprio nel momento in cui, nel finale della sessione, comincia a piovere! Lo spagnolo, invece, si stende e quindi Jackass è l’unico a firmare un crono con pneumatici di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Il weekend del Gran Premio di Francia diè cominciato con la prima sessione di prove libere, che hanno permesso ai piloti di saggiare le condizioni del Bugatti Circuit di Le. L’incertezza del meteo, annunciata per l’intero fine settimana, si è manifestata istantaneamente. Non piove, ma il turno parte su pista bagnata, dunque tutti i piloti girano con gomme rain. Il tracciato si asciuga con il passare dei minuti, dunque i tempi migliorano progressivamente. Una decina di minuti dal termine,e Alex Marquez sono i primi ad azzardare le slick. L’australiano riesce a realizzare il miglior tempo proprio nel momento in cui, nel finalesessione, comincia a piovere! Lo spagnolo, invece, si stende e quindiass è l’unico a firmare un crono con pneumatici di ...

