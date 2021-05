MotoGP, il nuovo calendario 2021: salta la Finlandia, entra la Stiria! Programma e date (Di venerdì 14 maggio 2021) Il calendario del Mondiale MotoGP 2021 ha subito grosse modifiche a causa dell’emergenza sanitaria. Il GP di Finlandia è stato cancellato e la Programmazione estiva del campionato risulta decisamente stravolta: la pausa per le vacanze inizierà due settimane prima del previsto e dunque durerà dal 28 giugno al 5 agosto. Uno stop decisamente lungo tra il GP di Olanda (25-27 giugno ad Assen) e la novità del GP di Stiria, previsto al Red Bull Ring nel fine settimana del 6-8 agosto, ovvero la settimana prima del già schedulato GP d’Austria sempre a Spielberg (13-15 agosto). Dopo il GP di Francia, che sta andando in scena a Le Mans, il Circus si trasferirà al Mugello per il GP d’Italia (28-30 maggio), poi andrà a Barcellona per il GP di Catalogna (4-6 giugno) prima degli appuntamenti in Germania (18-20 giugno ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Ildel Mondialeha subito grosse modifiche a causa dell’emergenza sanitaria. Il GP diè stato cancellato e lazione estiva del campionato risulta decisamente stravolta: la pausa per le vacanze inizierà due settimane prima del previsto e dunque durerà dal 28 giugno al 5 agosto. Uno stop decisamente lungo tra il GP di Olanda (25-27 giugno ad Assen) e la novità del GP di Stiria, previsto al Red Bull Ring nel fine settimana del 6-8 agosto, ovvero la settimana prima del già schedulato GP d’Austria sempre a Spielberg (13-15 agosto). Dopo il GP di Francia, che sta andando in scena a Le Mans, il Circus si trasferirà al Mugello per il GP d’Italia (28-30 maggio), poi andrà a Barcellona per il GP di Catalogna (4-6 giugno) prima degli appuntamenti in Germania (18-20 giugno ...

