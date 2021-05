MotoGP, FP2, Zarco vola, 2° Quartararo. 9° Rossi, Bagnaia cade: 12° (Di venerdì 14 maggio 2021) Suona la Marsigliese a Le Mans. Pista asciutta, ma non facile, che esalta due piloti transalpini nella seconda sessione di libere del GP di Francia della MotoGP. Miglior tempo di Johann Zarco (Ducati ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) Suona la Marsigliese a Le Mans. Pista asciutta, ma non facile, che esalta due piloti transalpini nella seconda sessione di libere del GP di Francia della. Miglior tempo di Johann(Ducati ...

Advertising

SkySportMotoGP : ???? Un-deux francese a Le Mans (?? #FP2) ?? Quante scivolate in curva 3! E ci sono anche #VR46 e #MM93 in top-10 Il re… - infoitsport : LIVE FP2 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ???? Un-deux francese a Le Mans (?? #FP2) ?? Quante scivolate in curva 3! E ci sono anche #VR46 e #MM93 in top-10 Il resoco… - dheayuliani97 : RT @box_repsol: #FrenchGP #MotoGP #FP2?? 1 Zarco 1:31.747 ???? 2 Quarararo +0.095 ???? 3 Maverick +0.389 ???? 4 #POL44 5 Morbidelli 6 Oliveira 7… - infoitsport : MotoGP Francia, FP2: Zarco il più veloce, Rossi in Top 10 -