MotoGP, cambia il calendario: addio al Gran Premio di Finlandia (Di venerdì 14 maggio 2021) Novità importante per la MotoGP: cambia il calendario originario del Motomondiale 2021 con il Gran Premio della Finlandia che lascerà il posto ad un altro appuntamento in Austria. La modifica del programma, oltretutto, comporta altre due situazioni: la sosta estiva anticiperà al 27 giugno terminando, quindi, un weekend prima. MotoGP, cambia il calendario: raddoppia l’Austria Il Coronavirus, nonostante stia mollando leggermente la presa, continua ad influenzare i programmi iniziali di ogni ambito della vita. Incluso quello sportivo. L’ultimo esempio, infatti, arriva dalla MotoGP 2021: la classe regina ha salutato, almeno per quest’anno, il Gran Premio della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Novità importante per lailoriginario del Motomondiale 2021 con ildellache lascerà il posto ad un altro appuntamento in Austria. La modifica del programma, oltretutto, comporta altre due situazioni: la sosta estiva anticiperà al 27 giugno terminando, quindi, un weekend prima.il: raddoppia l’Austria Il Coronavirus, nonostante stia mollando leggermente la presa, continua ad influenzare i programmi iniziali di ogni ambito della vita. Incluso quello sportivo. L’ultimo esempio, infatti, arriva dalla2021: la classe regina ha salutato, almeno per quest’anno, ildella ...

