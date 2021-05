Morto l’inventore dei Post-it | cosa si nasconde dietro al suo successo

Leggi su computermagazine

(Di sabato 15 maggio 2021) Si è spento all’età di 80 anni Silver Spencer,statunitense dei-it che con un errore ha rivoluzionato il mondo. Il modo più semplice per ricordarcidobbiamo fare (by Adobestock)Lo scorso 8 maggio si è spento nella sua casa di St.Paul, nel Minnesota, il chimico americano Silver Spencer, e probabilmente annoteremo anche questa triste data su un foglietto di carta. Forse molti non sanno chi è, ma sul finire degli anni Sessanta è stato autore di una delle invenzioni più importanti dello scorso secolo: l’adesivo del-it. Una trovata davvero semplice ma di portata colossale, visto che da quel giorno molto del merito è suo se ci ricordiamo di un appuntamento con la fidanzata, della visita dal dottore, di rinnovare l’assicurazione della macchina o dimanca in frigo quando andiamo ...