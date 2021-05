Mondiali Nuoto, bronzo per Ogliari e Sportelli nel sincro (Di venerdì 14 maggio 2021) Mondiali di Nuoto, i risultati di venerdì 14 maggio. L’Italia trova il secondo podio nel sincro. BUDAPEST (UNGHERIA) – Mondiali di Nuoto, i risultati di venerdì 14 maggio. Secondo podio per Nicolò Ogliari e Isotta Sportelli alla rassegna continentale. Dopo il bronzo nel tecnico del sincro, la coppia azzurra è riuscita a salire sul gradino più basso nella routine libera. Un risultato sicuramente importante per un duo che ha iniziato ad allenarsi insieme solo da qualche settimana. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021)di, i risultati di venerdì 14 maggio. L’Italia trova il secondo podio nel. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di venerdì 14 maggio. Secondo podio per Nicolòe Isottaalla rassegna continentale. Dopo ilnel tecnico del, la coppia azzurra è riuscita a salire sul gradino più basso nella routine libera. Un risultato sicuramente importante per un duo che ha iniziato ad allenarsi insieme solo da qualche settimana. Notizia in aggiornamento

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Nuoto ori 'inattesi': 'diventare mamma un'emozione, ma non lascio il nuoto' I ragazzi del nuoto non erano riusciti a conquistare medaglie e i giornalisti avevano riposto molte ... però la medaglia che alla fine mi ha permesso di andare a Londra 2012 è stata quella ai Mondiali ...

Europei Nuoto, bis Paltrinieri: oro anche nella 10 km ... che dopo aver vinto ieri la medaglia d'oro nella 5 km agli Europei di nuoto a Budapest ha fatto ... allenato da Emanuele Sacchi, qualificato ai Giochi grazie al nono ai mondiali di Gwangju - Sto ...

Sport italiano sul podio, giornata indimenticabile per gli azzurri

Sport italiano sul podio, giornata indimenticabile. Successi e soddisfazioni per gli sportivi azzurri nel nuoto, atletica leggera e tennis, nelle gare di ieri

