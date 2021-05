Molise | Toma | “Insultato mentre ero al ristorante | mio collaboratore in ospedale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 maggio 2021) ”Ero seduto al tavolo con un mio stretto, Maurizio Tiberio, e stavamo mangiando, in un ambiente familiare che io conosco bene. A un certo punto due giovani correndo sono passati vicino al nostro tavolo insultandomi in una maniera vergognosa, proferendo parole prese dai social contro di me. Io ho chiamato la polizia e il miosi è alzato per capire chi fossero e uno dei due gli ha dato una testata sul naso, mandandolo in”. E’ il racconto dell’aggressione subita oggi alle 14 in undi Campobasso dal governatore del, Donato, e da un suoche ha avuto 10 giorni di prognosi. ”Subito dopo è arrivata la polizia e i due giovani hanno continuato a insultarmi”, dice ancora...