Molina | il bomber dei record che ha scoperto la Liga a 39 anni E non si ferma più

ETGazzetta : #Molina, il bomber senza età che ha scoperto tardi la #Liga e a 39 anni non si ferma più -

La Gazzetta dello Sport

Quando hai il gol nel sangue, non c'è carta d'identità che tenga. Chiedere per conferma a Jorgedel Granada che continua a gonfiare la rete nonostante le 39 primavere già sul groppone. La stagione che sta volgendo al termine l'ha visto protagonista sia in Europa che in Spagna, ...... arrivato forse un po' tardi in Calabria, e del solitoSimy arrivato a quota 20 gol ...) CLASSIFICA SERIE A INTER 88 ATALANTA 75 MILAN 75 NAPOLI 73 JUVENTUS 72 LAZIO 67 ROMA 58 SASSUOLO 56 ...I rossoblù di Serse Cosmi, già aritmeticamente retrocessi in Serie B, si impongono grazie al franco-algerino (2') e al brasiliano (75'). L'Hellas accorcia all'87' ...Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite di Serie A. Vittoria importante per il Crotone di ...