Mito | fascino e magia senza tempo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nonostante la familiarità che tutti abbiamo con i racconti dellalogia, ilrimane un oggetto misterioso che ogni cultura sembra forgiare secondo criteri propri e che non smette di affascinare; perché ilè un qualcosa che accade ogni giorno. L’idea di una sferalogica come universo organico di racconti che precederebbe il nascere del logos e della filosofia è tuttavia estranea ai greci. L’opposizione trae logos si svolge in modo lento e tortuoso: la Grecia rimane una terra di frontiera, dove il “favoloso” sopravvive accanto alla ragione “scientifica”. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Advertising

novecento_lett : Perché il Mito continua ad affascinarci? -

Ultime Notizie dalla rete : Mito fascino

TargatoCn.it

... il cui cartone animato era destinato a diventare in Italia un vero e propriogenerazionale, ... Il risultato è un omaggio accurato, di alto livello artistico, che riesce a emulare ile la ...In tv il confine tra storia esi fa sempre più labile. Dopo la ricostruzione storica di The Crown (celebre produzione di ... Intrigante, sanguinario e dalviscerale, così viene descritta '...La forza femminili non si rispecchia più solo nell'immagine della combattente, ma ha assunto una varietà di forme molto diverse tra loro ...Sergio Scaglietti è stato un grande personaggio dell'automobilismo, il suo nome si lega strettamente a quello della Ferrari, che gli ha dedicato la 612.