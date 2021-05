Minaccia un parente per questione di eredità: scatta l’arresto per un 25enne (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrosinone – Nella mattinata di oggi, a Frosinone, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sessa Aurunca, hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di R.M., 25enne del basso Lazio, gravemente indiziato dei delitti di estorsione consumata, illecita detenzione e porto d’arma comune da fuoco. Le indagini erano originate dall’emersione di un tentativo di estorsione, aggravato dall’uso di armi da fuoco, evento occorso nel mese di giugno del 2019 nel comune di Sessa Aurunca, in danno di un prossimo congiunto dell’indagato. Con l’ausilio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, si appurava che nel pomeriggio del 19 giugno del 2019, l’indagato, spinto da forti rancori personali legati a questioni ereditarie, era giunto alla guida di una Maserati presso l’abitazione del congiunto, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrosinone – Nella mattinata di oggi, a Frosinone, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sessa Aurunca, hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di R.M.,del basso Lazio, gravemente indiziato dei delitti di estorsione consumata, illecita detenzione e porto d’arma comune da fuoco. Le indagini erano originate dall’emersione di un tentativo di estorsione, aggravato dall’uso di armi da fuoco, evento occorso nel mese di giugno del 2019 nel comune di Sessa Aurunca, in danno di un prossimo congiunto dell’indagato. Con l’ausilio delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, si appurava che nel pomeriggio del 19 giugno del 2019, l’indagato, spinto da forti rancori personali legati a questioni ereditarie, era giunto alla guida di una Maserati presso l’abitazione del congiunto, ...

