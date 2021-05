MILLY CARLUCCI A LONDRA PER LA RAI: “UN’EMOZIONE, RICOMINCIANO LE GRANDI PRODUZIONI” (Di venerdì 14 maggio 2021) MILLY CARLUCCI è volata a LONDRA, non per una vacanza ma per lavoro. La Rai l’ha inviata infatti nella capitale inglese per preparare una importante produzione nel solco della mission della Tv di Stato che coniuga l’intrattenimento al servizio pubblico. Oggi veramente è un grande giorno. È UN’EMOZIONE essere qui all’aeroporto in partenza per LONDRA. Si riparte, si ricomincia! Sembra veramente che riusciamo a ricominciare le GRANDI PRODUZIONI come quella de “Il Sogno del Podio” che andrà in onda su Rai5 alla fine di quest’anno. Si tratta della nuova stagione del talent show che vede giovani bacchette europee alla conquista del podio della leggendaria London Symphony Orchestra. Protagonisti del contest i venti giovani direttori d’orchestra esordienti under 30, ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 14 maggio 2021)è volata a, non per una vacanza ma per lavoro. La Rai l’ha inviata infatti nella capitale inglese per preparare una importante produzione nel solco della mission della Tv di Stato che coniuga l’intrattenimento al servizio pubblico. Oggi veramente è un grande giorno. Èessere qui all’aeroporto in partenza per. Si riparte, si ricomincia! Sembra veramente che riusciamo a ricominciare lecome quella de “Il Sogno del Podio” che andrà in onda su Rai5 alla fine di quest’anno. Si tratta della nuova stagione del talent show che vede giovani bacchette europee alla conquista del podio della leggendaria London Symphony Orchestra. Protagonisti del contest i venti giovani direttori d’orchestra esordienti under 30, ...

