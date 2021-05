Mills Peace Now | ' Solo con la soluzione dei due stati ci sarà la pace'

(Di venerdì 14 maggio 2021) Dana Naomy, portavoce diNow, è in Israele ormai da 20 anni e lavora per la promozione del dialogo tra israeliani e palestinesi, anche con iniziative alla Knesset, il parlamento israeliano.

Redattore Sociale

È ...La portavoce: "La maggior parte delle persone, che si tratti di israeliani o arabo - israeliani, vuole che le violenze si fermino e che l'occupazione militare cessi"La portavoce dell'organizzazione impegnata per promuovere il dialogo tra israeliani e palestinesi: "Se non si pone fine all'occupazione militare, avremo un solo Stato che esercita apartheid" ...