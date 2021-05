Milano | tremori e boati a causa della metropolitana | cittadini in rivolta fanno una petizione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milano tremori

7giorni

Da questo momento, tra il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore die il Vescovo ... ha forti, lo sguardo stralunato, la mente confusa, immediatamente racconta di avvertire un... (realizzato da Pfizer proprio per allentare iche questo genere di patologia può ... Per effetto di ciò la Corte d'Appello diha confermato la sentenza di primo grado (la causa è ...Dal 2018 sono state raccolte le firme dei residenti che denunciano una situazione di invivibilità dovuta al passaggio dei convogli della metropolitana ...Fibromialgia: solo un terzo degli italiani la conosce. Ci vogliono anni per arrivare alla diagnosi, che in metà dei casi non arriva proprio.