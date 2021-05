Milan-Cagliari, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Milan, prosegue la caccia ad un posto nella prossima Champions League e si prepara ad affrontare il Cagliari nel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 15 maggio alle ore 15:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Il, prosegue la caccia ad un posto nella prossima Champions League e si prepara ad affrontare ilnel match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di sabato 15 maggio alle ore 15:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : #Milan e #Puma hanno ufficialmente presentato l'home Kit 2021-2022 per la prima squadra maschile e femminile. La nu… - Roblib63 : @Chiariello_CS Per spiegarmi meglio e più semplicemente, al Milan non basta vincere, deve essere assolutamente cert… - longi__ : RT @gippu1: 10 anni fa, il #14maggio 2011, alla fine proprio di un festoso Milan-Cagliari di fine stagione, Kevin-Prince Boateng lasciò int… - _schiaffino__ : RT @gippu1: 10 anni fa, il #14maggio 2011, alla fine proprio di un festoso Milan-Cagliari di fine stagione, Kevin-Prince Boateng lasciò int… - Odinolegend : RT @FinallyDuivel: Io al fischio d'inizio di Milan-Cagliari dopo la vittoria di Lazio e Juve -