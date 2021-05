Migranti: Salvini, 'Malta 2?L'Italia faccia l'Italia...' (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania, 14 mag. (Adnkronos) - "Iniziamo a far da noi, che l'Italia faccia l'Italia. Io chiedo non i miracoli ma che l'Italia si comporti come la Spagna, come la Grecia, Francia e Malta, come tutti i paesi che difendono l'autonomia dei propri confini. Non possiamo essere il campo profughi d'Europa nell'estate della ripresa post Covid...". Lo ha detto Matteo Salvini parlando con i giornalisti fuori dal bunker di Catania. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania, 14 mag. (Adnkronos) - "Iniziamo a far da noi, che l'l'. Io chiedo non i miracoli ma che l'si comporti come la Spagna, come la Grecia, Francia e, come tutti i paesi che difendono l'autonomia dei propri confini. Non possiamo essere il campo profughi d'Europa nell'estate della ripresa post Covid...". Lo ha detto Matteoparlando con i giornalisti fuori dal bunker di Catania.

