Michele Santoro AnnoZero | Sabelli Fioretti racconta il ritorno dell' uomo che ha fatto la storia della tv

Advertising

LegaSalvini : ?? Michele Santoro: 'Salvini mette la sinistra di fronte ai suoi limiti più di quanto non faceva Berlusconi. Salvini… - LegaSalvini : ?? MICHELE #SANTORO SUGLI ATTACCHI CONTRO IL DUO COMICO “PIO E AMEDEO” “Pio e Amedeo non possono essere giudicati c… - antimafia2000 : Michele (Santoro) chi? - NatereF : #unomattina #Rai1 Michele Santoro sempre voce competente e coraggiosa del giornalismo... ?????????? - SignorAldo : RT @Unomattina: Per l'intervista delle 8.37: Michele Santoro, un maestro del giornalismo, un pilastro della storia Rai che con i suoi progr… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Santoro

L'occasione è il giro delle sette chiese chesta facendo per parlare del suo ultimo libro, "Nient'altro che la verità". Va a La7 per parlare male della Rai. Alle reti Mediaset per ...... Leo Amato, Luca Borsari, Matteo Innocenti, Alessio Aversa, Egidio Lofrano, Gabriele, ... Sono risultati idonei anche: Francesco Paravati, Francesco Straticò,Giuseppe Carlino, Pietro ...L’occasione è il giro delle sette chiese che Michele Santoro sta facendo per parlare del suo ultimo libro, “Nient’altro che la verità”. Va a La7 per parlare male della Rai. Alle reti Mediaset per sdog ...L’avvocato Piscini è al lavoro per l’appello al Coni ma c’è un dubbio legato a entità e durata della squalifica ...