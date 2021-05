Miano | inseguimento tra moto | catturato 33enne armato – IL NOME

Advertising

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli, inseguimento tra moto a Miano: arrestato 33enne armato - PeriferiamoNews : Miano, inseguimento tra moto: preso il ras Torino - cronacacampania : Inseguimento a Miano, catturato il ras Torino: due mesi fa scampò ad un agguato - mattinodinapoli : Napoli, inseguimento tra moto a Miano: arrestato 33enne armato - NapoliToday : #Cronaca #Miano Vedono la pattuglia dei Carabinieri e si danno alla fuga: la scoperta dopo un inseguimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Miano inseguimento

FAR WEST Napoli,tra motoa: arrestato 33enne armato L'uomo era a bordo di un'auto presa a noleggio e il suo comportamento non ha convinto i militari che hanno deciso di ...L'Ad entrare in azione i carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli che lo hanno sorpreso in viamentre era a bordo di uno scooter, come passeggero. I due ...L'uomo è stato sorpreso a Miano mentre era a bordo di uno scooter: la fuga e l'inseguimento, prima in moto poi a piedi, alla vista della pattuglia ...NAPOLI – I carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di armi e munizioni Bernardo Torino, 33enne di Miano già noto alle forze dell’ordine. È stato sorpre ...