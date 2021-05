«Mia moglie non pulisce e non cucina», marito chiede il divorzio e il giudice gli dà torto: i lavori vanno condivisi (Di venerdì 14 maggio 2021) «Mia moglie non lava non cucina e non stira in casa per questo voglio il divorzio». Ma il giudice ha dato torto a un uomo foggiano che con queste motivazioni chiedeva di separarsi dalla moglie. Lavare, cucinare, stirare, da oggi, almeno in Puglia, non riguardano solo le donne. Grazie alla sentenza del tribunale di Foggia che ha rigettato la richiesta di separazione di un uomo che accusava la moglie di non rispettare i doveri coniugali in quanto la donna non si era mai occupata della casa e dei bisogni del consorte. Il caso a Foggia A pronunciarsi sul caso pugliese è stato il giudice Paolo Rizzi, che con una sentenza del 5 maggio scorso, non ha accolto la richiesta di un uomo che chiedeva il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 14 maggio 2021) «Mianon lava none non stira in casa per questo voglio il». Ma ilha datoa un uomo foggiano che con queste motivazioniva di separarsi dalla. Lavare,re, stirare, da oggi, almeno in Puglia, non riguardano solo le donne. Grazie alla sentenza del tribunale di Foggia che ha rigettato la richiesta di separazione di un uomo che accusava ladi non rispettare i doveri coniugali in quanto la donna non si era mai occupata della casa e dei bisogni del consorte. Il caso a Foggia A pronunciarsi sul caso pugliese è stato ilPaolo Rizzi, che con una sentenza del 5 maggio scorso, non ha accolto la richiesta di un uomo cheva il ...

