"Mia moglie non lava, né stira, né cucina". Follia in tribunale: "Perché chiedo il divorzio", per il marito finisce malissimo (Di venerdì 14 maggio 2021) Chiede il divorzio dalla moglie Perché non lava, non stira, non cucina, ma:il giudice dice no: non è una serva e quindi non va trattata come tale. Il caso è accaduto a Foggia, dove il tribunale è stato categorico: "non è ammissibile una situazione di sottomissione di uno a svolgere lavori di mera cura dell'ordine domestico, al quale peraltro sono tenuti anche i figli, nell'ottica di una educazione responsabile”. Una risposta indubbiamente scontata, ma alla luce dell'episodio evidentemente non troppo. Secondo il marito a provocare la fine del matrimonio sarebbe stato il fatto che la moglie non si fosse mai occupata dei suoi bisogni. Inoltre non avrebbe nemmeno curato le faccende di casa, violando in tal modo quel dovere di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Chiede ildallanon, non, non, ma:il giudice dice no: non è una serva e quindi non va trattata come tale. Il caso è accaduto a Foggia, dove ilè stato categorico: "non è ammissibile una situazione di sottomissione di uno a svolgere lavori di mera cura dell'ordine domestico, al quale peraltro sono tenuti anche i figli, nell'ottica di una educazione responsabile”. Una risposta indubbiamente scontata, ma alla luce dell'episodio evidentemente non troppo. Secondo ila provocare la fine del matrimonio sarebbe stato il fatto che lanon si fosse mai occupata dei suoi bisogni. Inoltre non avrebbe nemmeno curato le faccende di casa, violando in tal modo quel dovere di ...

Advertising

CarloCalenda : Grazie. Io sono contro il body shaming, penso che Scanzi sia una fessacchiotto etc. Segnalo però che non ho problem… - RaiSport : ????? La commozione di Alessandro #Demarchi 'Non ho parole, dedico questa maglia a me e mia moglie' #ciclismo #giro… - Coppiaperversa5 : Qualcosa è cambiato Avrò esagerato?! Colpa mia non è Se in poche son belle come te Di getto butto ste du righe Per… - giggioxy : RT @giusepp53678094: Avete qualcosa da dire al culo di mia moglie - fratuccio2 : @riccardoismyna1 Quando ha proposto il vaccino a mia moglie, dicendogli che molti bambini nascono handicappati perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mia moglie Ron Rash, Un piede in paradiso "Questa almeno era la mia impressione. Ascoltavo un uomo che confidava in un futuro migliore del ... La moglie di Billy, Amy è incinta. Lo sceriffo capisce subito due cose: Billy (d'accordo con la ...

Edmond Jabès: dal deserto al libro ... l'incontro già dall'adolescenza con colei che poi diverrà sua moglie, la lettura dei grandi autori ... "Dov'è la mia dimora? Dove non siam né io né tu. / Dove il mio fine ultimo, cui devo giungere? / ...

"Mia moglie non lava e non cucina: voglio separarmi". Il giudice: "Sottomissione non ammissibile" L'HuffPost FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA/ “L’ospitalità non è un bed & breakfast ma uno sguardo” “Quando è nata Agnese mi sono trovato nei panni del pediatra che assisteva mia moglie e in quelli di padre. Il primo momento è stato di shock, la sensazione che ti cade addosso il mondo”. Ma è bastato ...

Centrodestra a caccia di candidati Nei sondaggi Fd’I tallona la Lega "Sono al lavoro per unire. La partita (delle amministrative, ndr) la chiudiamo in fretta e dappertutto" dice, e ripete, a ogni pie’ sospinto, Matteo Salvini. "Da parte nostra, nessun veto", ribatte Gi ...

"Questa almeno era laimpressione. Ascoltavo un uomo che confidava in un futuro migliore del ... Ladi Billy, Amy è incinta. Lo sceriffo capisce subito due cose: Billy (d'accordo con la ...... l'incontro già dall'adolescenza con colei che poi diverrà sua, la lettura dei grandi autori ... "Dov'è ladimora? Dove non siam né io né tu. / Dove il mio fine ultimo, cui devo giungere? / ...“Quando è nata Agnese mi sono trovato nei panni del pediatra che assisteva mia moglie e in quelli di padre. Il primo momento è stato di shock, la sensazione che ti cade addosso il mondo”. Ma è bastato ..."Sono al lavoro per unire. La partita (delle amministrative, ndr) la chiudiamo in fretta e dappertutto" dice, e ripete, a ogni pie’ sospinto, Matteo Salvini. "Da parte nostra, nessun veto", ribatte Gi ...