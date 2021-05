“Mi faccio del male, è un antistress”. Effetto Covid: ormai è emergenza psichiatrica (Di venerdì 14 maggio 2021) Altro che emergenza da Covid… Qui l’emergenza sta diventando un’altra e preoccupa seriamente i professionisti del settore medico-sanitario. Nella regione Lombardia si contano 112 posti letto nei reparti di degenza, posti che negli ultimi mesi sono diventati insufficienti per soddisfare le richieste: il sistema è saturo, cresce la lista di attesa di ragazzi per i reparti di psichiatria. (Continua la foto) “C’è una ragazzina che si è fatta tagli sulle braccia e sulle gambe e un’altra che ha inghiottito una lametta da barba, un terzo ha svitato le viti di un tassello e le ha usate per farsi male per provare dolore e scaricare lo stress. E ancora un ragazzo si lancia violentemente contro il muro del corridoio immaginando sua una porta che lui non riesce ad aprire”, questo lo scenario tragico che ci viene descritto da ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 14 maggio 2021) Altro cheda… Qui l’sta diventando un’altra e preoccupa seriamente i professionisti del settore medico-sanitario. Nella regione Lombardia si contano 112 posti letto nei reparti di degenza, posti che negli ultimi mesi sono diventati insufficienti per soddisfare le richieste: il sistema è saturo, cresce la lista di attesa di ragazzi per i reparti di psichiatria. (Continua la foto) “C’è una ragazzina che si è fatta tagli sulle braccia e sulle gambe e un’altra che ha inghiottito una lametta da barba, un terzo ha svitato le viti di un tassello e le ha usate per farsiper provare dolore e scaricare lo stress. E ancora un ragazzo si lancia violentemente contro il muro del corridoio immaginando sua una porta che lui non riesce ad aprire”, questo lo scenario tragico che ci viene descritto da ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Le vaccinazioni funzionano, alla faccio del ridicolo drappello di superstiziosi oscurantisti, che se ne giovano… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #14maggio 2020; a un anno dalla scomparsa di Ezio Bosso, esce il #libro “Faccio Musica. Scritti e pens… - CSky666 : Alla faccia del trash io mi faccio l'ultimo #aperitivoconTommy - loujsxbrave : @sonosempreauro ok ora lo faccio ma sono argomenti del primo potrei anche sbagliare tipo tutto - Che22peace71 : RT @ksnt63: Traduco: 'Non è vero che sono del PD, faccio parte dello staff di Renzi e vi prendo in giro dal primo giorno. Renzi e Calenda e… -

Ultime Notizie dalla rete : faccio del Lucia Azzolina/ 'La scuola non è amata troppo in questo Paese' ...della comunità scolastica da settembre fino a quando sono rimasta ministra le scuole del primo ... Mauro Corona/ "Se le proposte della Destra sono buone, le faccio mie. La Meloni..." LUCIA AZZOLINA: "IL ...

Achille Lauro, il "Maradona della musica" a RADIO ITALIA LIVE: ...con 12 brani e la versione deluxe in cui ho aggiunto i monologhi di Sanremo e la 'Lettera del mondo ... Di conseguenza io forse in tutto quello che faccio omaggio qualcuno, in qualche modo, anche in ...

Reparti psichiatria in Lombardia: la lunga lista d’attesa dei ragazzi Corriere della Sera Israele attacca Gaza: la cronaca in diretta La guerra tra Israele e i palestinesi continua a salire di livello. Nella notte tra giovedì e venerdì l’esercito israeliano è entrato nella Striscia ...

Roma Capitale, Marini: "spero Regione a fine legislatura, intanto interventi circoscritti" Una commissione per cambiare l'architettura dei poteri per Roma studiando e predisponendo i possibili modelli giuridici per trasformarla in una nuova Regione o rafforzarne i poteri nell'ambito dell'ar ...

...della comunità scolastica da settembre fino a quando sono rimasta ministra le scuoleprimo ... Mauro Corona/ "Se le proposte della Destra sono buone, lemie. La Meloni..." LUCIA AZZOLINA: "IL ......con 12 brani e la versione deluxe in cui ho aggiunto i monologhi di Sanremo e la 'Letteramondo ... Di conseguenza io forse in tutto quello cheomaggio qualcuno, in qualche modo, anche in ...La guerra tra Israele e i palestinesi continua a salire di livello. Nella notte tra giovedì e venerdì l’esercito israeliano è entrato nella Striscia ...Una commissione per cambiare l'architettura dei poteri per Roma studiando e predisponendo i possibili modelli giuridici per trasformarla in una nuova Regione o rafforzarne i poteri nell'ambito dell'ar ...