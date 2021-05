“Mi faccio del male, è un antistress”. Effetto Covid: ormai è emergenza psichiatrica (Di venerdì 14 maggio 2021) Altro che emergenza da Covid… Qui l’emergenza sta diventando un’altra e preoccupa seriamente i professionisti del settore medico-sanitario. Nella regione Lombardia si contano 112 posti letto nei reparti di degenza, posti che negli ultimi mesi sono diventati insufficienti per soddisfare le richieste: il sistema è saturo, cresce la lista di attesa di ragazzi per i reparti di psichiatria. (Continua la foto) “C’è una ragazzina che si è fatta tagli sulle braccia e sulle gambe e un’altra che ha inghiottito una lametta da barba, un terzo ha svitato le viti di un tassello e le ha usate per farsi male per provare dolore e scaricare lo stress. E ancora un ragazzo si lancia violentemente contro il muro del corridoio immaginando sua una porta che lui non riesce ad aprire”, questo lo scenario tragico che ci viene descritto da ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 14 maggio 2021) Altro cheda… Qui l’sta diventando un’altra e preoccupa seriamente i professionisti del settore medico-sanitario. Nella regione Lombardia si contano 112 posti letto nei reparti di degenza, posti che negli ultimi mesi sono diventati insufficienti per soddisfare le richieste: il sistema è saturo, cresce la lista di attesa di ragazzi per i reparti di psichiatria. (Continua la foto) “C’è una ragazzina che si è fatta tagli sulle braccia e sulle gambe e un’altra che ha inghiottito una lametta da barba, un terzo ha svitato le viti di un tassello e le ha usate per farsiper provare dolore e scaricare lo stress. E ancora un ragazzo si lancia violentemente contro il muro del corridoio immaginando sua una porta che lui non riesce ad aprire”, questo lo scenario tragico che ci viene descritto da ...

