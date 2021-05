Meteo, una nuova perturbazione sull’Italia: allerta gialla su tre regioni (Di venerdì 14 maggio 2021) Una nuova perturbazione atlantica piomba sull’Italia e si somma a quella esistente generando maltempo diffuso al Nord e al Centro ed instabilità: sono queste le principali previsioni Meteo di venerdì 14 maggio dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e del Meteorologo Mario Giuliacci. Vediamole nei dettagli Partiamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 13 maggio e valido per tutta il giorno di venerdì 14 maggio. E’ presente un avviso di Meteo avverso con annessa allerta gialla, per rischio idrogeologico derivante dalle forti piogge, su Lombardia, Veneto e Lazio . Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non ... Leggi su ck12 (Di venerdì 14 maggio 2021) Unaatlantica piombae si somma a quella esistente generando maltempo diffuso al Nord e al Centro ed instabilità: sono queste le principali previsionidi venerdì 14 maggio dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e delrologo Mario Giuliacci. Vediamole nei dettagli Partiamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 13 maggio e valido per tutta il giorno di venerdì 14 maggio. E’ presente un avviso diavverso con annessa, per rischio idrogeologico derivante dalle forti piogge, su Lombardia, Veneto e Lazio . Il resto della cartina dell’Italia è verde e pertanto non ...

