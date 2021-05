Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 14 maggio 2021) Sabato giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +20°C. Domenica tempo asciutto nel corso della giornata con molte nubi diffuse sia nelle ore mattutine sia poi nelle ore pomeridiane; in serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +12°C e +23°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione alternati ad innocui addensamenti, specie sui rilievi. Nubi in aumento in serata su tutti i settori. Domenica tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare su tutto il territorio nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata i cieli saranno nuvolosi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) Sabato giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +11°C e +20°C. Domenica tempo asciutto nel corso della giornata con molte nubi diffuse sia nelle ore mattutine sia poi nelle ore pomeridiane; in serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +12°C e +23°C.Lazio:per ilSabato tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione alternati ad innocui addensamenti, specie sui rilievi. Nubi in aumento in serata su tutti i settori. Domenica tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare su tutto il territorio nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata i cieli saranno nuvolosi ...

