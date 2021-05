Meteo oggi venerdì 14 maggio: brutto tempo su buona parte dell’Italia (Di venerdì 14 maggio 2021) Meteo oggi venerdì 14 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del maltempo su gran parte d’Italia, le previsioni del tempo. Per la giornata di oggi venerdì 14 maggio il bollettino Meteo prevede del brutto tempo. A causare questa situazione è una perturbazione che caratterizzerà gran parte d’Italia. Dovrebbero avere luogo alcune precipitazioni, anche sotto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 14 maggio 2021)14: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del malsu grand’Italia, le previsioni del. Per la giornata di14il bollettinoprevede del. A causare questa situazione è una perturbazione che caratterizzerà grand’Italia. Dovrebbero avere luogo alcune precipitazioni, anche sotto L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

paoloangeloRF : “ le massime di oggi ancora elevate al sud, altrove valori compressi . La tendenza delle minime in calo , delle mas… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 14/05/2021 diramato dal @DPCgov ieri 13/05/2021… - ilpadulo : #Napoli PM Showers Oggi! Con un picco di 20 C e un minimo di 13 C.#Meteo - Aprettymorgue : Ma esattamente che mi rappresenta il meteo di oggi? - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi 14 maggio #ANSA -