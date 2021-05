METEO Italia. Da una perturbazione all’altra. Weekend instabile, anche dopo (Di venerdì 14 maggio 2021) METEO SINO AL 20 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le perturbazioni non trovano alcun ostacolo per raggiungere il Mediterraneo, in quanto manca la protezione dell’anticiclone. Il METEO capriccioso continuerà a penalizzare l’Italia, anche se è normale in questo periodo avere a che fare con questa estrema mutevolezza atmosferica. Un’altra perturbazione si appresta a transitare sull’Italia, portando una recrudescenza dell’instabilità. Non si prevede nulla di buono nemmeno per gli ultimi giorni della settimana, in quanto il nuovo fronte è associato ad un vortice di bassa pressione che insisterà ancora sabato. Nonostante lo spostamento verso est del minimo depressionario, il METEO d’inizio Weekend sarà ancora turbolento soprattutto al Sud, parte del ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 14 maggio 2021)SINO AL 20 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Le perturbazioni non trovano alcun ostacolo per raggiungere il Mediterraneo, in quanto manca la protezione dell’anticiclone. Ilcapriccioso continuerà a penalizzare l’se è normale in questo periodo avere a che fare con questa estrema mutevolezza atmosferica. Un’altrasi appresta a transitare sull’, portando una recrudescenza dell’instabilità. Non si prevede nulla di buono nemmeno per gli ultimi giorni della settimana, in quanto il nuovo fronte è associato ad un vortice di bassa pressione che insisterà ancora sabato. Nonostante lo spostamento verso est del minimo depressionario, ild’iniziosarà ancora turbolento soprattutto al Sud, parte del ...

