Meteo Italia al 29 maggio: l’ESTATE ci proverà con decisione (Di venerdì 14 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Cominciamo col dire che il trend Meteo climatico di fine mese trova sostanziali conferme nelle ultimissime uscite modellistiche. Ma come spesso capita sono già intervenute variazioni al tema che andremo ad analizzare insieme ma che soprattutto mettono in discussione la tenuta di una struttura anticiclonica ancora non altezza della situazione. Ciò che è importante evidenziare è la concordanza modellistica nell’indicare un nuovo, severo peggioramento tra circa una settimana. Peggioramento che potrebbe intervenire nel prossimo weekend, causa un’oscillazione ciclonica nordica capace di insinuarsi nel cuore del Mediterraneo deteriorando – probabilmente temporaneamente – la stabilità atmosferica. Ipotesi che ovviamente andrà confermata, ad onor del vero è apparsa improvvisamente e potrebbe scomparire altrettanto ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Cominciamo col dire che il trendclimatico di fine mese trova sostanziali conferme nelle ultimissime uscite modellistiche. Ma come spesso capita sono già intervenute variazioni al tema che andremo ad analizzare insieme ma che soprattutto mettono in discussione la tenuta di una struttura anticiclonica ancora non altezza della situazione. Ciò che è importante evidenziare è la concordanza modellistica nell’indicare un nuovo, severo peggioramento tra circa una settimana. Peggioramento che potrebbe intervenire nel prossimo weekend, causa un’oscillazione ciclonica nordica capace di insinuarsi nel cuore del Mediterraneo deteriorando – probabilmente temporaneamente – la stabilità atmosferica. Ipotesi che ovviamente andrà confermata, ad onor del vero è apparsa improvvisamente e potrebbe scomparire altrettanto ...

