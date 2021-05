Meteo del weekend 14-16 maggio: non si scampa dal maltempo (Di venerdì 14 maggio 2021) Meteo del weekend 14-16 maggio: tempo ancora variabile sull’Italia. Nessuna tregua dal maltempo: è in arrivo sull’Italia una nuova perturbazione atlantica che porterà ancora piogge, temporali, acquazzoni e perfino qualche fiocco di neve sull’Appennino. Come per tutte le perturbazioni atlantiche, il maltempo colpirà prima le regioni di Nord-Ovest, per poi estendersi al resto d’Italia, con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 14 maggio 2021)del14-16: tempo ancora variabile sull’Italia. Nessuna tregua dal: è in arrivo sull’Italia una nuova perturbazione atlantica che porterà ancora piogge, temporali, acquazzoni e perfino qualche fiocco di neve sull’Appennino. Come per tutte le perturbazioni atlantiche, ilcolpirà prima le regioni di Nord-Ovest, per poi estendersi al resto d’Italia, con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

