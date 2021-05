Meno sportelli, commissioni più costose: così le banche riducono la libertà degli italiani (Di venerdì 14 maggio 2021) Sempre Meno sportelli per i prelievi, con i bancomat che stanno via via diventando una specie a rischio estinzione. E con le commissioni che, nel frattempo, finiranno pian piano per lievitare a tutto vantaggio delle banche, al solito le vere vincitrici di una transizione guidata dall’Europa e alla quale l’Italia di Mario Draghi vuole adeguarsi senza battere ciglio. Gli ultimi dati di Bankitalia sono in questo senso più che eloquenti, sintesi perfetta di un percorso purtroppo già iniziato: alla fine del 2019 nel nostro Paese esistevano 24.311 filiali, numeroin calo costante dal 2010: in quell’anno erano 33.663 e sono poi state ridotte progressivamente. Gli sportelli disponibili sono sempre Meno, con il Sud, in particolare, a vivere negli ultimi anni la riduzione più forte. Secondo ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 14 maggio 2021) Sempreper i prelievi, con i bancomat che stanno via via diventando una specie a rischio estinzione. E con leche, nel frattempo, finiranno pian piano per lievitare a tutto vantaggio delle, al solito le vere vincitrici di una transizione guidata dall’Europa e alla quale l’Italia di Mario Draghi vuole adeguarsi senza battere ciglio. Gli ultimi dati di Bankitalia sono in questo senso più che eloquenti, sintesi perfetta di un percorso purtroppo già iniziato: alla fine del 2019 nel nostro Paese esistevano 24.311 filiali, numeroin calo costante dal 2010: in quell’anno erano 33.663 e sono poi state ridotte progressivamente. Glidisponibili sono sempre, con il Sud, in particolare, a vivere negli ultimi anni la riduzione più forte. Secondo ...

