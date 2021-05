Maxxi Bulgari Prize | l’arte contemporanea in mostra a Roma

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 14 maggio 2021) Life&People.it In un momento in cui la cultura riapre le porte, il mondo delcon i suoi musei aperti diventa l’unica alternativa per sostenere i giovani talenti. Esposte al museodi(Museo nazionale delle arti del XXI secolo) le opere dei tre artisti finalisti al concorso. Nel decennale dall’apertura del museo, lacelebra l’avvento del futuro nel, un progetto che unisce il museo aper il secondo anno consecutivo. I finalisti della seconda edizione sono tre giovani talenti italiani del, che vogliono lanciare un messaggio di speranza e positività in questo particolare momento storico....