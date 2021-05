Maxi-operazione contro lo streaming illegale: 45 arresti, giro d'affari da 15 milioni di euro al mese (Di venerdì 14 maggio 2021) Le operazioni congiunte in 18 città italiane hanno portato allo smantellamento di una delle più grandi centrali operative dello streaming illegale in Italia: secondo la Polizia gestiva l’80% dello streaming illegale in Italia. 45 indagati in manette... Leggi su dday (Di venerdì 14 maggio 2021) Le operazioni congiunte in 18 città italiane hanno portato allo smantellamento di una delle più grandi centrali operative delloin Italia: secondo la Polizia gestiva l’80% delloin Italia. 45 indagati in manette...

