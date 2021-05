(Di venerdì 14 maggio 2021) Importante partnership quella che Motorsport Italia ha ufficializzato con 4 Misteri & un Funerale , latv, in tre episodi, scritta e interpretata da, che sarà visibile ...

Advertising

LucaSucci : RT @Rally_it: Max Rendina sul set della nuova serie tv con Maurizio Battista di cui Motorsport Italia è partner - L2MS_ : RT @Rally_it: Max Rendina sul set della nuova serie tv con Maurizio Battista di cui Motorsport Italia è partner - rallyssimo : Max sempre più poliedrico... - Rally_it : Max Rendina sul set della nuova serie tv con Maurizio Battista di cui Motorsport Italia è partner -

Ultime Notizie dalla rete : Max Rendina

Rally.it

ha visitato il set e incontrato Maurizio Battista, appassionato di rally e automobilismo sportivo, già testimonial del Rally di Roma Capitale 2019. 'Abbiamo deciso con slancio di ...... ma incollata agli scarichi della W12 c'è la Red Bull di, e nella frustrazione per la mancata ... AntoninoFollow @antorendina Vai al negozio Auto e Moto su Amazon. Tante offerte ti aspettano!...Importante partnership quella che Motorsport Italia ha ufficializzato con 4 Misteri & un Funerale, la nuova serie tv, in tre episodi, scritta e interpretata da Maurizio Battista, che sarà visibile pro ...Importante partnership quella che Motorsport Italia ha ufficializzato conb la nuova serie tv, in tre episodi, scritta e interpretata da Maurizio Battista, che sarà visibile prossimamente su un canale ...