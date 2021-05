Maturità 2021, niente tesine o mappe concettuali: durante il colloquio si potranno fare però collegamenti multidisciplinari (Di venerdì 14 maggio 2021) Si avvicina una delle tappe fondamentali che riguardano l'esame di stato 2021 per le scuole secondarie di secondo grado: il documento del 15 maggio. Quest'anno però, le nuove modalità previste pongono l'accento anche su altre questioni, come i collegamenti multidisciplinari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) Si avvicina una delle tappe fondamentali che riguardano l'esame di statoper le scuole secondarie di secondo grado: il documento del 15 maggio. Quest'anno, le nuove modalità previste pongono l'accento anche su altre questioni, come i. L'articolo .

