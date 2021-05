Matthew McConaughey a FQMagazine: “Penso di fare una nuova commedia romantica, credo che il mondo ne abbia bisogno: stiamo già vivendo una tragedia” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non so con precisione cosa farò ma Penso che farò una nuova commedia romantica. credo che il mondo ne abbia bisogno: stiamo già vivendo tutti una tragedia da un anno a questa parte”. Matthew McConaughey si racconta a cuore aperto con FQMagazine e svela i suoi progetti per il futuro. L’attore premio Oscar è stato ospite di Claudia Rossi e Ilaria Mauri venerdì 14 maggio per presentare la sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”, pubblicata in Italia da Baldini & Castoldi. Un libro unico nel suo genere, che nasce come una raccolta dei diari, delle liste e degli appunti che Matthew McConaughey ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) “Non so con precisione cosa farò mache farò unache ilnegiàtutti unada un anno a questa parte”.si racconta a cuore aperto cone svela i suoi progetti per il futuro. L’attore premio Oscar è stato ospite di Claudia Rossi e Ilaria Mauri venerdì 14 maggio per presentare la sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”, pubblicata in Italia da Baldini & Castoldi. Un libro unico nel suo genere, che nasce come una raccolta dei diari, delle liste e degli appunti cheha ...

