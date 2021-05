(Di venerdì 14 maggio 2021)ha una percentuale dialpari al 40%. Ed è quinto nella speciale classifica di Openpolis tra gli assenteisti in. Secondo l’ultimo rapporto l’ex premier è il quintore più assenteista di Palazzo Madama in occasione delle votazioni. Dall’inizio della legislatura, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, ilre di Scandicci non ha partecipato a 2.581 votazioni sulle 6.485 totali a Palazzo Madama (le volte in cui era “in missione ” non contano nel conteggio finale). Un tasso di assenteismo del 39,8%. Peggio di lui hanno fatto ci sono ilre dem Tommaso Cerno (78% di), l’avvocato di Silvio Berlusconi Niccolò Ghedini (71,4%), il vicepresidente di Fratelli d’Ignazio ...

Advertising

reportrai3 : L'ufficio di presidenza del Copasir ha deciso di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di attivare un'i… - fattoquotidiano : La prossima volta che vorrà regalare a Matteo Renzi i “babbi” di cioccolato della sua Romagna, Marco Mancini dovrà… - Agenzia_Ansa : Il Copasir ha deciso di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi l'attivazione di un'inchiesta interna sul… - LaNotiziaTweet : Matteo Renzi: 40% di assenze al Senato. L'ultima volta al voto per un provvedimento di Italia Viva - mariellarosati : RT @DomaniGiornale: Perdere nel capoluogo emiliano-romagnolo avrebbe un effetto deflagrante sui destini del partito. A #Bologna, Matteo #Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

Il Fatto Quotidiano

C'è un mistero tutto italiano da risolvere: di solito gli italiani vedono prima la spia e poi si fermano all'area di servizio, come maifa tutto il contrario?'. "Con me lo hanno sempre ...Carlo Calenda è il candidato sindaco diper il Campidoglio. Si ricompone così una squadra che si ricorda molto bene e risalente ai tempi del governo, quando Calenda era viceministro dello sviluppo economico. Ma tra ...I dati di Openparlamento dicono che prendendo in considerazione i voti finali dei provvedimenti, l’ultima volta che Renzi è risultato presente per un voto è stato il 30 marzo scorso ...Sullo strano incontro tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini in un autogrill a fine dicembre, nel pieno della crisi di Governo, svelato da Report, il Copasir non molla. Mercoledì scorso il premier Ma ...