Matteo Bassetti | grandi novità per gli italiani | “Preparatevi | cosa accadrà a settembre”

"Numeri scendono rapidamente. Mascherine? Da metà giugno penso che all'aperto vadano tolte". La pandemia di Covid in Italia? "A settembre-ottobre credo che la partita sarà finita". Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. "I numeri - sottolinea - stanno scendendo rapidamente, 100 persone che in un giorno lasciano la terapia intensiva sono molte". Quanto alle mascherine "quando arriveremo a 30 milioni di persone vaccinate, a 3 settimane dalla prima dose, potremo togliere". Quando? "Da metà giugno in poi all'aperto penso che le mascherine vadano tolte", prevede Bassetti. Il professore ordinario di Malattie Infettive e direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino

