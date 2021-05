' Martina Rossi precipitò nel disperato tentativo di sottrarsi allo stupro' | le motivazioni della condanna dei due imputati

Advertising

non si è suicidata . E' morta, precipitando da un'altezza di 21 metri, nel disperato ' tentativo di fuggire a uno stupro ' la mattina del 3 agosto 2011 quando si trovava nella stanza 609 ..."Gli elementi indiziari che il processo ha faticosamente acquisito" sono " tutti convergenti nell'affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, chela mattina del 3 agosto 2011 precipitò della camera 609 dell'albergo Santa Ana di Palma di Maiorca nel disperato tentativo di sottrarsi a una aggressione a sfondo sessuale posta in ...(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - "Gli elementi indiziari che il processo ha faticosamente acquisito" sono "tutti convergenti nell'affermare, al ...Corte d'Appello, motivazioni sentenza:«Martina Rossi morì per fuggire da stupro». I giudici escludono suicidio ...