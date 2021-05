Martina Rossi morì per sfuggire a uno stupro: «nel disperato tentativo di scappare». Le motivazioni dei giudici che spazzano via l’ipotesi del suicidio (Di venerdì 14 maggio 2021) Ora è scritto nero su bianco sulle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello. Quella mattina del 3 agosto 2011 Martina Rossi, studentessa di Genova, precipitò della camera 609 dell’albergo Santa Ana di Palma di Maiorca, in Spagna, «nel disperato tentativo di sottrarsi a una aggressione a sfondo sessuale posta in essere in suo danno da entrambi gli imputati». Tutti gli elementi indiziari raccolti in questi anni convergono nell’affermare questa versione dei fatti «oltre ogni ragionevole dubbio». Queste le parole che aprono le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze lo scorso 28 aprile ha condannato, in un processo bis, a 3 anni di reclusione, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per tentata violenza sessuale di gruppo. «Martina ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Ora è scritto nero su bianco sulledella sentenza della Corte d’Appello. Quella mattina del 3 agosto 2011, studentessa di Genova, precipitò della camera 609 dell’albergo Santa Ana di Palma di Maiorca, in Spagna, «neldi sottrarsi a una aggressione a sfondo sessuale posta in essere in suo danno da entrambi gli imputati». Tutti gli elementi indiziari raccolti in questi anni convergono nell’affermare questa versione dei fatti «oltre ogni ragionevole dubbio». Queste le parole che aprono ledella sentenza con cui la Corte di Appello di Firenze lo scorso 28 aprile ha condannato, in un processo bis, a 3 anni di reclusione, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per tentata violenza sessuale di gruppo. «...

