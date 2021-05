Martina Rossi, la Corte: precipitò dal terrazzo dell’hotel nel tentativo disperato di sottrarsi a uno stupro (Di venerdì 14 maggio 2021) Martina Rossi precipitò dal terrazzo dell’hotel dove alloggiava per sottrarsi a uno stupro. Si legge nelle motivazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze, che ha condannato a 3 anni di reclusione Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Per tentata violenza sessuale di gruppo. Che ha causato indirettamente la morte della studentessa genovese di 20 anni. Precipitata la notte del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca. Dove era in vacanza con le amiche. Martina Rossi precipitò dal terrazzo per sfuggire a uno stupro Al termine del processo bis dopo, il rinvio disposto dalla Cassazione, la Corte ha confermato il verdetto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021)daldove alloggiava pera uno. Si legge nelle motivazione della sentenza dellad’appello di Firenze, che ha condannato a 3 anni di reclusione Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Per tentata violenza sessuale di gruppo. Che ha causato indirettamente la morte della studentessa genovese di 20 anni. Precipitata la notte del 3 agosto 2011 dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca. Dove era in vacanza con le amiche.dalper sfuggire a unoAl termine del processo bis dopo, il rinvio disposto dalla Cassazione, laha confermato il verdetto ...

