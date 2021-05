Martin Scorsese nuovo film Killers of the Flower Moon il suo nuovo progetto

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il prossimodiilof the. Undrammatico western con Leonardo DiCaprio, ed ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo. Durante la sua carriera di regista, ha esplorato una varietà di generi – dal dramma musicale con New York, New York , al dramma sportivo biografico L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::più attesi del 2019 molti tratti da alcuni capolavori letterari Record per ildi Bellocchio con 11 nomination Annunciato il cast delsu Diabolik Capitolo 1: servizi editoriali per tutti Star wars Rangers of the New Republic parla Favreau SanPa – Luci e ...

Advertising

STR05GTR15 : @unexpected5678 Martin Scorsese and dicaprio combo ?????? - LilianaMega1 : RT @cineasimetrico: Taxi Driver (1976) Martin Scorsese Robert De Niro - itstrashland : - the one by dolce & gabbana (martin scorsese regia + mina voce) - heart_kandrakar : RT @fedeukie: IL PESCE PALLA MARTIN SCORSESE #disneydramaclub - fedeukie : IL PESCE PALLA MARTIN SCORSESE #disneydramaclub -

Ultime Notizie dalla rete : Martin Scorsese

Ha avuto i paparazzi alle calcagna anche lei? In fondo ha formato coppie famose: ha sposatoed è stata la compagna di David Lynch e Gary Oldman... "Ma guardi, ho avuto pochi problemi ...Robert De Niro avrebbe subito un infortunio a una gamba mentre si trovava in Oklahoma per le riprese di Killers of the Flower Moon , nuovo film di. Secondo Deadline l'incidente non sarebbe avvenuto mentre era sul set o durante le riprese, ma da quanto sappiamo il divo avrebbe lasciato l'Oklahoma per fare ritorno a New York City. ...Infortunio per Robert de Niro, costretto a lasciare il set di Killers Of The Flower Moon per fare ritorno a New York per via di una ferita a una gamba che non si sarebbe procurato durante le riprese.Robert De Niro, incidente sul set di Killers Of The Flower Moon. Riportato l'attore a New York, il film di Martin Scorsese continua.