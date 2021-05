Martin Garrix feat. Bono-We Are The People: musica Euro 20 (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi 14 Maggio 2021 è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale il brano di Martin Garrix feat .Bono-We Are The People che sarà l’inno ufficiale degli Europei di Calcio 20. Tutto avrà inizio l’undici Giugno e si concluderà un mese dopo. La finale si disputerà nello Stdio di Wembley in Inghilterra. Ora che è stata pubblicata la canzone ci si prepara a ballare e a vivere le emozioni degli Europei. “Babilonia”: Stefania Orlando dopo il GF Vip va di tormentone Martin Garrix feat. Bono-We Are The People: pronto l’inno di Euro 20? Dopo più di un anno di attesa finalmente è stata annunciata una delle collaborazioni più sorprendenti di sempre. È ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi 14 Maggio 2021 è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale il brano di-We Are Theche sarà l’inno ufficiale deglipei di Calcio 20. Tutto avrà inizio l’undici Giugno e si concluderà un mese dopo. La finale si disputerà nello Stdio di Wembley in Inghilterra. Ora che è stata pubblicata la canzone ci si prepara a ballare e a vivere le emozioni deglipei. “Babilonia”: Stefania Orlando dopo il GF Vip va di tormentone-We Are The: pronto l’inno di20? Dopo più di un anno di attesa finalmente è stata annunciata una delle collaborazioni più sorprendenti di sempre. È ...

Advertising

FIGC : #EURO2020, svelato l'#inno ufficiale '#WeAreThePeople' di #MartinGarrix , #Bono e #TheEdge - Tg3web : Il dj e produttore olandese Martin Garrix insieme a Bono e The Edge degli U2 per l'inno dei prossimi campionati eur… - SkySport : ?? Verso l'Europeo ?? 'We are the people” canzone ufficiale del torneo ? Martin Garrix feat. Bono & The Edge ? Dall’1… - zazoomblog : Bono The Edge e Martin Garrix firmano inno ufficiale Europei - #Martin #Garrix #firmano #ufficiale - LaNotifica : Bono, The Edge e Martin Garrix firmano inno ufficiale Europei -