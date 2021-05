Marta Brivio Sforza vende 200mila euro di gioielli “sono di Bulgari” ma non è vero (Di venerdì 14 maggio 2021) Marta Brivio Sforza dovrà rispondere di truffa ai danni del gioielliere Albert Hamadani. La marchesa ha venduto due collane di Bulgari del valore di 200 mila euro ma dopo un esame sono risultate delle repliche. Ecco cos’è successo. Gli esperti di finanza dicono che comprare diamanti è sempre un buon investimento. In questo caso però L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 14 maggio 2021)dovrà rispondere di truffa ai danni delere Albert Hamadani. La marchesa ha venduto due collane didel valore di 200 milama dopo un esamerisultate delle repliche. Ecco cos’è successo. Gli esperti di finanza dicono che comprare diamanti è sempre un buon investimento. In questo caso però L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

AnsaLombardia : Vende gioielli ma non erano di Bulgari, nei guai nobildonna. Marta Brivio Sforza si difende, una perizia dice che s… - mrcfsn : RT @_DAGOSPIA_: LA MARCHESA MARTA MINOZZI BRIVIO SFORZA E’ NEI GUAI PER AVER RIFILATO DEI GIOIELLI FALSI A... - _DAGOSPIA_ : LA MARCHESA MARTA MINOZZI BRIVIO SFORZA E’ NEI GUAI PER AVER RIFILATO DEI GIOIELLI FALSI A...… - _DAGOSPIA_ : LA MARCHESA MARTA MINOZZI BRIVIO SFORZA E’ NEI GUAI PER AVER RIFILATO DEI GIOIELLI FALSI A...… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, la marchesa Marta Minozzi Brivio Sforza vende gioielli per 200mila euro ma non erano Bulgari -